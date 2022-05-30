خطوات الدخول والخروج من البوابات الإلكترونية بمحطات القطارات (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - نشرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، اليوم الإثنين، إنفوجرافا يوضح خطوات الدخول والخروج من البوابات الإلكترونية داخل محطات القطارات.





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