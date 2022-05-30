لليوم الثانى.. انطلاق ماراثون المرحلة الثانية لانتخابات المنظمات النقابية

جدة - نرمين السيد - انطلق ماراثون المرحلة الثانية فى انتخابات المنظمات النقابية العمالية، وممثلى العاملين بشركات قطاع الأعمال العام، لليوم الثانى على التوالى، فى الساعة التاسعة صباحا، للدورة النقابية التى تستمر 4 سنوات من 2022-2026.





وفتحت لجان الاقتراع السرى المباشر أبوابها بمواقع العمل المختلفة على مستوى 27 محافظة للإعلان ببدء انتخابات دورة نقابية جديدة تستمر 4 سنوات من 2022-2026.

وجاء ذلك تحت إشراف قضائى كامل، فضلا عن المشرفين من جانب المرشحين، وبتنظيم من وزارة القوى العاملة وفقا للقانون على العملية الانتخابية.

وشهدت اللجان منذ الصباح الباكر إقبالا كثيفا، وسط إجراءات أمنية مشددة بمحيط اللجان وتطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة، حيث يشارك فى عملية التصويت 2 مليون و136 ألفا 163 عاملا أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت فى هذه المرحلة، لاختيار ممثليهم فى مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية وشركات القطاع العام والأعمال العام بمواقع العمل المختلفة، وبذلك يصل إجمالى أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت فى المرحلتين الأولى والثانية 4 ملايين و1321 عاملا.

وتشمل المرحلة الثانية 14 تصنيفا نقابيا للعاملين بالاتصالات، والتجارة، الكيماويات، والنقل البرى، والصحافة والطباعة الإعلام، النقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف.

وقال وزير القوى العاملة ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات النقابية العمالية، إن الانتخابات النقابية العمالية خلال مراحلها الثلاث للدورة النقابية الجديدة ستفرز تنظيما نقابيا قادرا على الحفاظ على حقوق العمال واستقرار مناخ العمل وتحقيق أعلى معدلات إنتاج، مؤكدا أن الانتخابات ستتم تحت إشراف قضائى كامل، كما تتم لأول مرة من خلال منظومة رقمية إلكترونية تساعد على تنظيم العملية الانتخابية.

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن الوزارة تسعى لخروج العملية الانتخابية فى أحسن صورة لها، ويقتصر دورنا على التنظيم فقط وتسهيل الإجراءات التى نص عليها القانون، مضيفًا أنه يتابع على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات التى تعمل 24 ساعة يوميا، واللجنة العليا للانتخابات، وإدارة الاتصال النقابى بديوان عام الوزارة واللجان المشكلة بالمديريات العملية التنظيمية للانتخابات لتلافى أية سلبيات والتدخل لإزالتها فورا لضمان مزيد من النجاح وتحقيق نتائج تتمتع بالشفافية والمصداقية فى هذه الانتخابات.

وطمأن وزير القوى العاملة، المرشحين فى هذه الانتخابات أن اللجان المشرفة على هذه الانتخابات مشكلة بمواد القانون وبإشراف قضائى من خلال لجنة عليا لاعتماد النتائج، وأن كل من تقدم بطعن تمت دراسته من قبل القاضى، مؤكدا أن هناك شفافية مطلقة وحيادية تامة للوصول إلى تنظيم نقابى قوى يعبر عن العمال ويسهم فى زيادة الإنتاج.

وأثنى العمال المشاركون فى التصويت على سير العملية الانتخابية بما تتمتع به من هدوء وتنظيم فى الدخول والإدلاء بالأصوات فى سرية تامة من قبل تنظيم القوى العاملة على اللجان، وتوفير أماكن لانتظار واستراحة العمال، مقدمين الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على توجيهاته وقراراته التى ستثرى الحركة العمالية المصرية بتنظيم نقابى قادر على الدفاع عن مكتسبات العمال وحقوقهم فى جميع القطاعات.

وتستمر عملية الانتخاب حتى قفل باب الصناديق فى تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم تمهيدا لإجراء فرز أصوات الفائزين وإعلان النتائج والتظلم منها غدا الثلاثاء 31 مايو الجارى، ثم البت فى التظلم بعد غد الأربعاء، تمهيدا لإيداع الأوراق يومى الخميس والجمعة (2 و3 يونيو المقبل(.