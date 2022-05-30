صحيفة كويتية: تعاون مصر والأردن والإمارات يحقق التكامل الاقتصادى عربيا

وقالت الصحيفة الكويتية تحت عنوان " مدبولى: وثيقة التعاون الثلاثى مع الإمارات والأردن تجسيد واقعى وتنفيذ عملى لهدف التكامل الاقتصادى العربى"، موضحا أن هذا الهدف هو الذى كان حاضرا وبقوة فى أذهان الآباء المؤسسين لجامعة الدول العربية منذ أربعينيات القرن الماضى، حيث نصت المادة 2 فقرة «أ» من ميثاق الجامعة على أن «من أغراضها أن تتعاون الدول المشتركة فيها تعاونا وثيقا فى الشؤون الاقتصادية والمالية، بما فى ذلك التبادل التجارى، وأمور الزراعة والصناعة».
وأبرزت الصحيفة قول رئيس مجلس الوزراء: "نلتقى فى لحظة مهمة، تمثل علامة فارقة فى تاريخ التعاون العربى المشترك، فى إطار مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، تلك المبادرة التى تم إطلاق شرارتها خلال اللقاء الهام الذى جمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأخويه الملك عبد الله الثانى بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بالقاهرة فى شهر رمضان الماضى"
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