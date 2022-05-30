محافظ شمال سيناء يطمئن على امتحانات الدبلومات الفنية

جدة - نرمين السيد - أجرى الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم الإثنين، جولة تفقدية لامتحانات الدبلومات الفنية فى عدد من مدارس إدارة العريش التعليمية، إذ اطمأن على حسن سير الامتحانات وهدوء اللجان وتوفير كل احتياجات الطلاب، وذلك فضلا عن انتظام امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية وشهادات القراءات بشمال سيناء.





وأكد شوشة هدوء اللجان وحسن سير الامتحانات، وأنه لا توجد أية شكاوى من أسئلة الامتحانات، وأن الامتحانات فى مستوى الطالب المتوسط ومن المناهج الدراسية التى تم دراستها فى الفصل الدراسى الثانى ومن الكتاب المقرر.

وشدد محافظ شمال سيناء على توفير كل سبل الراحة للطلاب خلال فترات الامتحانات، وتوفير الإضاءة والتهوية الجيدة داخل اللجان، وتواجد الزائرات الصحيات فى المدارس التى بها لجان امتحانات.

من جانبه، أكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية وغرف عمليات فرعية بمختلف الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات وتذليل أية عقبات.

بدوره، أوضح ممدوح الشربينى مدير عام التعليم الفنى أن إجمالى عدد طلاب الدبلومات الفنية بشمال سيناء يبلغ 3890 طالبا وطالبة، مشيرا إلى أن الامتحانات مستمرة حتى 17 يونيو المقبل طبقا للجداول المعلنة.

وبشأن انتظام امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية وشهادات القراءات بشمال سيناء، أكد محمد عبدالعظيم عطية مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب على متابعة الامتحان ببعض اللجان، حيث تم الاطمئنان على انتظام الامتحانات وتواجد كافة أعضاء اللجان وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على سلامة الطلاب.

كما أكد الدكتور جمال سلامة مدير التعليم الإعدادى والثانوى أنه تابع أعمال امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية، حيث تسير الامتحانات بشكل منظم وميسر دون أى شكوى، وأن الهدوء يسيطر على الامتحانات.

وأضاف محمد رجب مدير إدارة الامتحانات أن طلاب الشهادة الابتدائية يبلغ عددهم 650 طالبا وطالبة، بينما يبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية 700 طالب وطالبة على مستوى المحافظة.