التضامن تحتفل بتخريج الدفعة الثانية من مشروع التلمذة المهنية

جدة - نرمين السيد - المشروع أعدته الوزارة بالتعاون مع مؤسسة آل قرة للتنمية، وشركة سيكو تكنولوجى إحدى شركات السويدى فى ضوء برتوكول التعاون المبرم بين الوزارة والمؤسسة والشركة، ويهدف لتنفيذ برنامج التلمذة المهنية من أجل التمكين الاقتصادى والاجتماعى للأشخاص ذوى الإعاقة السمعية فى محورى تعديل السلوك والتأهيل المهنى، حيث نجح عدد من الشباب من ذوى الإعاقة السمعية فى اجتياز التدريبات والاختبارات التى تم إعدادها، وتم تسليمهم أدوات عمل تساعدهم فى أعمال الصيانة.

حضر الاحتفالية الدكتور أشرف مرعى، المشرف العام السابق على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، والمهندس أيمن قرة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة آل قرة للتنمية المستدامة، والمهندس محمد سالم السويدى، رئيس مجلس إدارة شركة سيكو تكنولوجى لصناعة الأجهزة الإلكترونية، والدكتور عبد الحميد كابش، الخبير فى مجال الإعاقة، والدكتورة وجيدة أنور، ممثل منظمة الصحة العالمية، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وومثلى الجمعيات الأهلية.

وقالت وزيرة التضامن: إننا نجتمع على رسالة واحدة وهى خدمة "القادرون باختلاف" فى التمتع بحقوقهم وكرامتهم ومشاركتهم كفاعلين ومتساويين فى المجتمع، مشيرة إلى أن حدث اليوم يلبى أحد أهم أركان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها رئيس الجمهورية فى سبتمبر من العام الماضى، وقانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، حيث الاهتمام بالتمكين الاقتصادى للأشخاص ذوى الإعاقة بما يتناسب مع قدراتهم، فى ظل دعم القيادة السياسية الكامل وإصرارها على تلبية كل ما يمكن لتمتع "القادرون باختلاف" بحقوقهم كاملة.

وأضافت القباج أن المشروع الذى نحن بصدده يقوم بعرض نموذج رائع لأهمية تكامل القدرات واستخدام الموارد بكفاءة وفعالية، فتم عزف سيمفونية تكامل بين قطاعات المجتمع الثلاثة القطاع الحكومى والقطاع الخاص وإحدى منظمات المجتمع المدنى، مؤكدة أن قضية الأشخاص ذوى الإعاقة قضية حقوقية وإنسانية وتنموية من الطراز الأول، كما أن جهود تمكين أبنائنا من القادرون باختلاف جزء لا يتجزأ من الأولويات الوطنية التى تستهدف الارتقاء بحياتهم وتمكينهم من حقوقهم فى حياة كريمة.

وأوضحت أنه فى إطار استكمال دور وزارة التضامن الاجتماعى فى التمكين الاقتصادى للأشخاص ذوى الإعاقة والذى يتضمن التعاون والتنسيق مع الشركات والمصانع التابعة للقطاع الخاص والتنسيق مع شركاء لتوفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل لعدد الآلاف من ذوى الإعاقة، نحتفل وكل شركاء التنمية من مؤسسات المجتمع المدنى ومؤسسات القطاع الخاص الوطنية بتخريج المجموعة الثانية من برنامج التلمذة المهنية للشباب ذوى الإعاقة السمعية للتدريب على صيانة أجهزة التليفون المحمول، بالشراكة مع شركة سيكو تكنولوجى ومؤسسة آل قرة للتنمية المستدامة، وهذا التعاون يمثل نموذجًا رائعًا لتكامل القدرات واستثمار الموارد بفعالية.

وأفادت القباج بأن المشروع يأتى كأحد جوانب خدمة التمكين الاقتصادى للأشخاص ذوى الإعاقة والذى يتضمن توجيه الشباب من ذوى الإعاقة نحو الاستفادة من المشروعات الصغيرة، ومشروعات الأسر المنتجة، ومشروعات المرأة التى تقدمها الوزارة، وتمثيلهم فى اللجان المعنية بمعالجة قضاياهم وإشراكهم فى الأمور المتعلقة بالتأهيل والتشغيل وكذلك حصول الآلاف من النساء ذوات الإعاقة على قرض "مستورة" بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى، كما تدعم الوزارة الأشخاص ذوى الإعاقة فى المشاركة فى إعداد المعارض، وذلك لإبراز المصنوعات، والمشغولات التى يقوم بإنتاجها ذوو الإعاقة مما يؤدى إلى تشجيعهم على الاستمرار فى العمل والإنتاج مثل "معرض ديارنا"، وغيره من المعارض، كما تحرص الوزارة على تيسير حصول الأشخاص ذوى الإعاقة الحركية على الدراجات البخارية بدعم من بنك ناصر الاجتماعى، بالإضافة إلى تنسيق المنصات الإلكترونية مثل "شغلنى"، و"فرصنا" لتوفير فرص عمل لائقة للأشخاص ذوى الإعاقة تتناسب مع نوع الإعاقة والمؤهل الدراسى.

ومن جانبه، أبدى الدكتور أشرف مرعى، المشرف العام السابق على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، سعادته بالتواجد فى هذه المناسبة وتخريج الدفعة الثانية من مشروع "التلمذة المهنية للأشخاص ذوى الإعاقة السمعية"، موجهًا الشكر لمؤسسة آل قرة للتنمية المستدامة، وشركة سيكو تكنولوجى لصناعة الأجهزة الإلكترونية، ووزيرة التضامن الاجتماعى على دعمها المتواصل واللامحدود للأشخاص ذوى الإعاقة فى مصر.