القائم بأعمال وزير الصحة يبحث التعاون مع «روش السويسرية»

جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة التعاون القائم مع الشركة فى تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، من خلال دعم المبادرة بالأجهزة التشخصية والأدوية ضمن بروتوكولات علاج مرضى سرطان الثدى، بالإضافة إلى التعاون فى تجهيز معامل "الباثولوجى" ضمن المبادرة.

وأضاف عبدالغفار أن الوزير بحث مع الشركة سبل التعاون لزيادة الاستثمارات فى مجال البحث العلمى والتجارب الإكلينيكية، مؤكدا أهمية العمل على توفير المستحضرات الحيوية بأعلى جودة وبأسعار مناسبة للمرضى.

وتابع عبدالغفار أن الاجتماع تناول مناقشة التعاون مع الشركة لتوفير الأدوية المطورة ذات الفاعلية العالية فى علاج العديد من الأمراض مثل الهيموفيليا وسرطان الخلايا الكبدية، كما تم مناقشة فرص التعاون لتوفير الأدوية وأجهزة تشخيص سرطان الرئة، لخدمة مبادرة تشخيص وعلاج مرضى سرطان الرئة المقرر إطلاقها خلال الفترة المقبلة.

حضر الاجتماع الدكتور محمد حسانى، مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون مبادرات الصحة العامة، والدكتور أحمد مرسى، المدير التنفيذى لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، وعدد من ممثلى الشركة فى مصر.