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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 10:50 صباحاً - محمد السيد - /700802/طبيب-بطري-تفاصيل-دور-بيومي-فؤاد-في-فيلم-مغامرات-كوكو

كشف الفنان القدير بيومي فؤاد، عن تفاصيل دوره ضمن أحداث فيلم مغامرات كوكو، والمقرر عرضه في موسم عيد الأضحى 2022.

دوت الخليج يرصد تفاصيل شخصية بيوميى فؤاد في فيلم مغامرت كوكو.

شحصية بيومي فؤاد في مغامرات كوكو

وقال بيومي إنه يجسد دور يدعى كمال يقوم بدور طبيب بيطري، حيث يتمتع بعلاقة قوية مع الحيوانات.

قصة فيلم مغامرات كوكو تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، ومن المقرر عرض الفيلم في موسم عيد الأضحى المقبل، والعمل من بطولة: بيومي فؤاد، خالد الصاوى، شيرين رضا، إيهاب فهمى، أس أس، منة فضالي، نانسي صلاح، عمرو عبدالعزيز، سيناريو وحوار إيهاب نصار، إخراج إسماعيل فاروق .

تدور أحداث الفيلم حول شخصية كامل الدكتور البيطرى الشاطر المحب للحيوانات، والذى يواجه صراع الخير والشر، ليس بين البشر، ولكن من خلال منظور جديد بين الحيوانات داخل أحد مستشفيات الطب البيطرى.

يستأنف فريق عمل مسرحية "عائلة تس" عروضهم بالسعودية وذلك خلال موسم جدة ، بداية شهر يونيو القادم، والمسرحية من بطولة مصطفى خاطر، بيومي فؤاد، أوس أوس، محمد سلام، شيماء سيف، سليمان عيد، مصطفى البنا، دانا حلبى، والمسرحية من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وإخراج أوتاكا

تتناول المسرحية عائلة مكونة من الأب بيومى فؤاد، ولديه ثلاثة أبناء، وهم مصطفى خاطر وشيماء سيف وأوس أوس، حيث يمتلك الأب مصنع للمياة الغازية باسم "تس كولا"، وخلال العرض، نجد أن تلك العائلة مهددة بالتفكك، بسبب تصرفات الاب ، وتتضمن المسرحية مواقف ساخرة مليئة بكوميديا الموقف تجمع ما بين شخصية "الأب " الثري الذي يواجه خطر الإفلاس، وأبناءه في محاولتهم لابتكار حلول عملية تنقذهم من هذا الخطر. المسرحية حققت نجاحًا كبيرًا منذ انطلاق عرضها بموسم الرياض الماضي ، وشهدت إقبالاً جمياهيريًا من جميع الأعمار، ونفدت تذاكر المسرحية منذ الإعلان عنها، كما حضرها خلال موسم الرياض مجموعة من الإعلاميين المصريين، والسفير المصرى في السعودية، بالإضافة إلى عدد كبير من الشخصيات العامة.