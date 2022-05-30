انت الان تتابع تفاصيل خبر اليوم..خطة النواب تناقش الموزانة العامة لجامعات القاهرة وعين شمس وحلوان حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 10:50 صباحاً - محمد السيد - /700798/اليومخطة-النواب-تناقش-الموزانة-العامة-لجامعات-القاهرة-وعين-شمس-وحلوان

تشهد لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب، مناقشة الموازنة والخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعات (القاهرة – عين شمس – حلوان) والمركز القومي للبحوث عن العام المالي 2022/2023، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي،والقائم بأعمال وزارة الصحة.

دوت الخليج

الموزانة العامة لجامعات القاهرة وعين شمس وحلوان

كما تناقش موازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعات (القاهرة – عين شمس – حلوان) والمركز القومي للبحوث عن العام المالي 2022/2023.

وتناقش الموازنة والخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة الشباب والرياضة (المجلس القومي للشباب – المجلس القومي للرياضة) عن العام المالي 2022/2023.

كما تناقش موازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الشباب والرياضة (المجلس القومي للشباب – المجلس القومي للرياضة) عن العام المالي 2022/2023.

يذكر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق خلال جلسته العامة، على المواد المنظمة لتشكيل بعثة الحج، بمشروع قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.

وكانت قد تمت الموافقة على نص المادة (4) من مشروع القانون على: تشكل في بداية موسم الحج سنوياً بعثة رسمية بقرار من السلطة المختصة، ويُعين رئيسها بقرار من رئيس الجمهورية، وتتولى متابعة وتقييم أداء الجهات المنظمة للحج خلال موسم الحج، وترفع توصياتها لرئيس الجمهورية

كما نصت المادة (5) على: تشكل اللجنة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين بشئون: الداخلية، والدفاع، والسياحة، والخارجية، والتضامن الاجتماعي، والأوقاف، والصحة والسكان، والطيران المدني، والنقل، والقوى العاملة.