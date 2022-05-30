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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 10:50 صباحاً - محمد السيد - /700771/موازنة-التعليم-العالي-والبحث-العلمي-والجامعات-علي-طاولة-خطة-النواب-اليوم

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، اجتماعا اليوم، لمناقشة الموازنة والخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعات (القاهرة – عين شمس – حلوان) والمركز القومي للبحوث عن العام المالي 2022/2023، وتناقش موازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعات (القاهرة – عين شمس – حلوان) والمركز القومي للبحوث عن العام المالي 2022/2023.

دوت الخليج

«الموازنة والخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات» علي طاولة خطة النواب.. اليوم

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها الموازنة والخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة الشباب والرياضة (المجلس القومي للشباب – المجلس القومي للرياضة) عن العام المالي 2022/2023.

وأيضا تناقش اللجنة، موازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الشباب والرياضة (المجلس القومي للشباب – المجلس القومي للريضة) عن العام المالي 2022/2023.

خطة النواب تناقش طلب النائب مصطفى سالم بشأن أزمة شبكة مياة طهطا

وكانت قد أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، بتحديد المسئولية عن تحميل الدولة فروق أسعار وتكاليف إنشاء شبكة المياه بمركز طهطا بسوهاج، وإنفاق مبلغ 400 مليون جنيه فى إنشاء محطة مياة طهطا الجديدة والشبكات الخاصة بها دون الاستفادة الكاملة منها،

حيث أنه تم حرمان مئات الآلاف من الأهالى المقيمين بمدينة طهطا وعدد 15 قرية وتوابعها من خدمة توصيل مياة الشرب النظيفة و شرب كوب ماء نظيف بسبب وجود مشاكل وعيوب ببعض الخطوط بالشبكة، كما أوصت اللجنة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المسئول عن ذلك وتحميله كافة تكاليف التى تحملها الدولة المصرية، فضلا عن تسلم اللجنة خلال الاجتماع خطة زمنية للانتهاء من مشروع محطة مياه طهطا وشبكاتها بمحافظة سوهاج.

وكانت اللجنة قد ناقشت، طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، نائب طهطا وطما وجهينة بسوهاج، موجه لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن عدم توصيل خدمة مياة الشرب من محطة مياة طهطا الجديدة (شطورة) لعدد 15 قرية بالإضافة إلى النجوع التابعة لهم.

كما انة تم حرمان مئات الآلاف من الاهالى المقيمين بتلك القرى من خدمة توصيل مياة الشرب النظيفة و شرب كوب ماء نظيف بسبب وجود مشاكل وعيوب ببعض الخطوط بالشبكة رغم أنفاق الدولة حوالى 400 مليون جنية على إنشاء هذه المحطة والشبكات التابعة لها لتقديم خدمة ملائمة للمواطنين بمراكز وقرى ونجوع طهطا.