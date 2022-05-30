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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 10:50 صباحاً - محمد السيد - /700801/الصحة-تطلق-5-قوافل-طبية-للكشف-والعلاج-المجاني-بالمحافظات

تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، 5 قوافل طبية للكشف والعلاج المجاني على المواطنين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة» تحت شعار «100 مليون صحة»، والتي تستهدف القرى والمناطق النائية والتي تعاني من نقص الخدمات الطبية.

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القوافل الطبية لوزارة الصحة

وأوضحت وزارة الصحة في منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن القافلة تستمر على مدار يومي الإثنين 30 مايو والثلاثاء 31 مايو؛ لتقديم خدماتها بالمجان للمواطنين في 5 محافظات هم: «الشرقية - الإسماعيلية - البحيرة - المنيا - الدقهلية».

التخصصات الطبية في قوافل الصحة

توفر وزارة الصحة من خلال قوافلها الطبية، خدمة الكشف والعلاج المجاني على المواطنين في العديد من التخصصات الطبية منها: «نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد والأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل».

أماكن تواجد القوافل الطبية بالمحافظات

وتتواجد القوافل الطبية في 5 محافظات بالمناطق التالية:

- 53 أبو ماضي مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية.

- الحدين مركز كوم حمادة بمحافظة الغربية.

- الدهتمون مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية.

- وحدة الخفيج مركز القصاصين بمحافظة الإسماعيلية.

- برطباط مركز مغاغة بمحافظة المنيا.

أماكن مراكز الرعاية الصحية لكبار السن

وفي سياق آخر، وأوضحت وزارة الصحة، عن تقديم خدماتها ارعاية كبار السن، ، حيث تم تقديم الخدمات الطبية لـ338 ألف و346 مواطنًا فوق سن الـ65 عامًا، وذلك منذ انطلاق البرنامج في الأول من شهر أكتوبر الماضى.

ويضم البرنامج 401 مركز طبي موزعين على جميع الإدارات الصحية بـ21 محافظة كمرحلة أولى.

الخدمات الصحية المتاحة ببرنامج الرعاية الصحية لكبار السن

يشمل البرنامج الكشف عن الأمراض غير السارية، كارتفاع ضغط الدم والسكري، وأمراض القلب والاعتلال الكلوي وأمراض الجهاز الهضمي، وسوء التغذية (الأنيميا – السمنة)، بالإضافة إلى التقييم النفسي والتغذي.