ذروة ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تصدر بيانا بطقس الساعات المقبلة

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جدة - نرمين السيد - وبحسب الأرصاد، من المتوقع أن تقارب درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 40 درجة مئوية ويتجاوز جنوب الصعيد حاجز 40 درجة مئوية، ليسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد حار على السواحل الشمالية.
كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
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