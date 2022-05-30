محمد سعفان يلقى كلمة مصر بمؤتمر العمل الدولى بمشاركة 176 دولة 

جدة - نرمين السيد - ويرأس وفد مصر فى المؤتمر وزير القوى العاملة محمد سعفان، ويلقى كلمة حكومة مصر فى الجلسة العامة للمؤتمر فى منتصف الأسبوع المقبل بقصر الأمم المتحدة، وسيقوم خلالها بالتعليق على تقرير المدير العام لمكتب العمل الدولى جاى رايدر حول موضوع "أقل البلدان نمواً - الأزمة والتحول الهيكلى"، فضلا عن ملحق حول وضع العمال فى الأراضى العربية المحتلة، وكذلك تقرير حول العمل المنفذ بواسطة مجلس الإدارة.

وقال الوزير: إن لجنة المعايير المنبثقة عن المؤتمر سوف تعقد اجتماعها اليوم لعرض تقرير لجنة الخبراء بشأن تطبيق الاتفاقيات والتوصيات لعام 2022، وتضم اللجنة 20 عضوا من الخبراء القانون البارزين على المستوى الوطنى والدولى.

كما تناقش لجان المؤتمر الموضوعات الأساسية ومنها العمل اللائق والاقتصاد الاجتماعى، والهدف الاستراتيجى حول التشغيل فى إطار متابعة إعلان منظمة العمل الدولية حول العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة؛ والعمل اللائق والاقتصاد الاجتماعى والاقتصاد التضامنى (مناقشة عامة)؛ فضلا عن لجنة معايير التدريب.

وكانت المجموعة العربية المشاركة فى أعمال الدورة الحالية قد عقدت الاجتماع التنسيقى الأول للمجموعة بمقر منظمة العمل الدولية لمناقشة بنود جدول أعمال الدورة، ورأس الاجتماع وزير القوى العاملة محمد سعفان، وبحضور فايز المطيرى مدير عام منظمة العمل العربية، وربا جرادات المدير العام المساعد ومدير المكتب الإقليمى للدول العربية بمنظمة العمل الدولية، والسفير ياسر حسن مستشار مدير عام منظمة العمل الدولية .

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة: إن الوزير فى مستهل مداخلته أعرب عن سعادته برئاسة اجتماعات وأنشطة المجموعة العربية التى تعقدها منظمة العمل العربية على هامش أعمال الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولى للعام الحالى.

وأكد سعفان أن هذا الاجتماع المهم يهدف إلى التحاور وتبادل وجهات النظر والتعاون والتوافق فيما بين الوفود العربية بشأن الموضوعات التى تدخل ضمن اهتمامات البلدان العربية ومصالحها المشتركة وتظافر الجهود لتحقيق المزيد من الإنجازات فى مطالبات العمل والعمال والتنمية الشاملة لصالح المجتمعات العربية.

وقال سعفان: إن منظمة العمل العربية تقوم بالمتابعة المستمرة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة فى فلسطين والأراضى العربية المحتلة الأخرى، وبوجه خاص الجهود المبذولة للترويج ودعم الصندوق الفلسطينى للتشغيل والحماية الاجتماعية الذى أصبح فى أمس الحاجة إلى الدعم العربى أولا ثم الدولى لتمكينه من أداء وظيفته السامية لتوفير فرص العمل اللائق فى فلسطين، مع التأكيد على قرارات الأجهزة الدستورية لمنظمة العمل العربية، ذات العلاقة بتلبية الاحتياجات التنمية لأشقائنا الفلسطينيين.

ونوه الوزير عن حسن الإعداد والتحضير لعقد الملتقى السنوى التضامنى وتوفير جميع مقومات النجاح وتحقيق الأهداف المرجوة منه فى طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلى وإعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى والبلدان العربية المحتلة.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أن وزير القوى العاملة فى ختام المداخلة وجه الشكر والتقدير للحضور على المشاركة الفعالة فى هذا الاجتماع وعلى المساهمة الإيجابية فى الدفاع عن المصالح العربية لدى منظمة العمل الدولية فى إطار رؤية عربية مشتركة حول احتياجات وتطلعات البلدان العربية فى مجالات التنمية المستدامة.

ووجه الوزير الشكر لمدير منظمة العمل العربية فايز المطيرى، وفريقه المساعد؛ على جهوده المتواصلة لتعزيز ودعم التنسيق والتعاون فيما بين الوفود العربية وعلى حسن الإعداد والتحضير لتنظيم الأنشطة العربية على هامش دورة مؤتمر العمل الدولى وتوفير الوثائق الخاصة بهذه الأنشطة.

ومن جانبه استعرض "المطيرى" الموضوعات المطروحة للنقاش، ومنها دعم المطالب الفلسطينية، ومتابعة برامج التعاون الإنمائى لصالح فلسطين والأراضى العربية المحتلة الأخرى، والتوسع فى استخدام اللغة العربية فى منظمة العمل الدولية، وذلك بعد أن تلاحظ عدم ترجمة العديد من الوثائق بما فيها قرارات مجلس الإدارة والمؤتمر.

ووجه المطيرى الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة محمد سعفان، على حسن إدارته للاجتماع، والمشاركة الفعال من جانب الحضور والمداخلات القيمة بشأن المسائل ذات الأولوية والاهتمام المشترك للبلدان العربية، والدعم المتواصل لمنظمة العمل العربية.

ومن جانبها استعرض "ربا جرادات" البرامج التى تم تخصيصها للبلدان العربية وخاصة برامج الدعم لفلسطين والأشقاء فى الأراضى العربية المحتلة الأخرى.

وفى نفس السياق استعرض السفير ياسر حسن، رؤية المدير العام لمنظمة العمل الدولية الجديد جيلبرت هونجبو، مؤكدا أن سياسة المنظمة لن تتغير كثيرا وسوف تسير على نهجها للصالح العام، مشيرا إلى شكل لجنة انتقالية للاستلام من المدير العام "جاى رايدر".

وعرض السفير أهم الموضوعات المعروضة على جدول أعمال المؤتمر، ومنها بنود أساسية، و4 بنود فنيين منها تعديل الإعلان 1998 لإدراج السلامة والصحة فى مكان العمل وتعودان بفوائد جمة على الإنسان والاقتصاد وتسيران جنباً إلى جنب مع النمو الاقتصادى الشامل.

وفى ختام أعمال اجتماع المجموعة العربية تم تشكيل لجنة التنسيق المكلفة بمتابعة أعمال اللجان المنبثقة عن المؤتمر من فريق الحكومات عن مصر: هلال مأمون، والعراق: على الشاوى، وعن أصحاب أعمال مصر: سيد ترك، عبد الغنى الصايغ، ومن فريق العمال بالسعودية: فواز فلاح المطيرى، وهادية عرفاوى، ومن تونس: عبد الستار دبنوس.

كما تم تشكيل لجنة الصياغة المكلفة بإعداد الصيغة النهائية ملاحظات المجموعة العربية على ملحق تقرير المدير العام لمكتب العمل الدولى حول أوضاع العمال فى الأراضى العربية المحتلة، من فريق الحكومات: هلال مأمون، ومن مصر: عبد الله الرشيد، ومن الكويت: سالم المرزوقى، ومن فلسطين: عبد الله العتيبى، ومن السعودية وعن فريق أصحاب الأعمال: سرور الزهوى، ومن الإمارات: ودانه العلمى، ومن السعودية وعن فريق العمال: الدكتور فيحان العتيبى، وطلال العليمى من سوريا، ويوسف علا كوش من المغرب.