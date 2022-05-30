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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 09:53 صباحاً - محمد السيد - /700795/شيكو-يعلن-بدء-تصوير-مسلسل-اللعبة-الموسم-الرابع

أعلن الفنان الكوميدي شيكو عن بدء تصوير الجزء الرابع من مسلسل اللعبة، وذلك بعد تحقيق الأجزاء الثلاثة السابقة نجاحًا ساحقًا.

دوت الخليج يرصد بدء تصوير الجزء الرابع من مسلسل اللعبة.

مسلسل اللعبة الموسم الرابع

ونشر شيكو، بعضًا من صور الأبطال المشاركين في العمل عبر خاصية ستوري على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، قائلًا: أخيرًا اللعبة 4 بعد انتهاء صيف 2022.

نجاح الجزء الثالث من مسلسل اللعبة

وحمل الجزء الثالث من مسلسل “اللعبة” عنوان “اللعب مع الكبار” ويتكون من 30 حلقة.

وشهد الموسم الثالث من مسلسل اللعبة مفاجأت عديدة في علاقة ويسو ومازو بتطبيق اللعبة الذي يطلب منهم تحديات اكبر لتحقيق أهدافه.

وانضم للجزء الثالث من مسلسل "اللعبة" عدد من النجوم،من مسلسل "اللعبة" عدد من النجوم، منهم محمود حافظ، كما انتهى دور النجمة رانيا يوسف بانتهاء الجزء الثاني من المسلسل ولن تظهر خلال أحداث الجزء الثالث.

مسلسل "اللعبة 3" من بطولة كلٍ من: شيكو، هشام ماجد، محمد ثروت، أحمد فتحي، مي كساب، ميرنا جميل، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، عارفة عبدالرسول، والمسلسل من تأليف فادي أبوالسعود وأحمد سعد والي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج ليليان شوقي.

وتدور أحداث "اللعبة 3" في إطار كوميدي، حيث يظهر هشام ماجد وشيكو بشخصياتهما الحقيقية في البداية، وهما يرفضان تقديم جزء جديد من مسلسل "اللعبة"، ولكنهما يوافقان بعد رفع أجرهما، لكنهما يكتشفان أنها خدعة ولعبة فيقرران العودة والانتقام.

وعُرض الجزء الأول من المسلسل في عام 2020، و دارت قصته حول "وسيم" و "مازو" و قصة تورطهما مع تطبيق يُسمى "اللعبة" لتنفيذ العديد من التحديات ضد بعضهما البعض، بينما عرض الموسم الثاني في عام 2021 بعنوان "اللعبة 2"، و تضمن عودة الثنائي مجددًا لتحديات جديدة.