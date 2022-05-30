اقتصادية النواب تناقش موزانة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس..اليوم

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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 09:53 صباحاً - محمد السيد - /700794/اقتصادية-النواب-تناقش-موزانة-الهيئة-العامة-للمنطقة-الاقتصادية-لقناة-السويساليوم

تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب أحمد سمير رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023 الخاص بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. ‬

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اقتصادية النواب تناقش موزانة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

كما تناقش اللجنة، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023 الخاصة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

موزانة وزارة التموين

ومن المقرر أن تناقش اللجنة ايضا، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023 الخاص بوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئات والجهات التابعة لها:

ديوان عام الوزارة.

مديريات التموين.

وتناقش مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023 الخاص بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي.

اجتماع لجنة الخطة والموازنة

كما تشهد لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب، مناقشة الموازنة والخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعات (القاهرة – عين شمس – حلوان) والمركز القومي للبحوث عن العام المالي 2022/2023، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي،والقائم بأعمال وزارة الصحة.

كما تناقش موازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعات (القاهرة – عين شمس – حلوان) والمركز القومي للبحوث عن العام المالي 2022/2023.

وتناقش الموازنة والخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة الشباب والرياضة (المجلس القومي للشباب – المجلس القومي للرياضة) عن العام المالي 2022/2023.

كما تناقش موازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الشباب والرياضة (المجلس القومي للشباب – المجلس القومي للرياضة) عن العام المالي 2022/2023.