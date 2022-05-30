صحف القاهرة تبرز توجيه السيسى بمواصلة الخطط التنموية بالوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - وأبرزت صحف القاهرة توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواصلة تنفيذ الخطط التنموية فى محافظة الوادى الجديد، للاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية المتاحة، مع توفير مقومات النجاح، لتحقيق أقصى عائد اقتصادى وخدمى لأهالى المحافظة.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه، أمس، مع محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم الرئاسة، بأن الرئيس اطلع، خلال الاجتماع، على الموقف التنفيذى للمشروعات الاستراتيجية المختلفة فى المحافظة.

وعرض المحافظ مستجدات العمل فى مختلف المبادرات والمشروعات بالمحافظة فى جميع المجالات، خاصة فى قطاع الزراعة، والموقف التنفيذى لاستصلاح الأراضي، وجهود تشجيع الاستثمار الزراعي، للتوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية، ولا سيما القمح.

كما تم عرض سير العمل فى المبادرة الرئاسية لزراعة 2٫5 مليون نخلة من أجل زيادة إنتاج التمور بالمحافظة، فضلا عن جهود زراعة الزيتون وإنتاج زيت الزيتون، وكذلك التنسيق القائم مع الجهات البحثية فى مصر، لزراعة النباتات العطرية والطبية، وتوطين الصناعات القائمة عليها فى المحافظة.

واستعرض محافظ الوادى الجديد أيضا تطورات إنشاء المجمع الحكومى النموذجى المتكامل والمميكن بالمحافظة، الذى يضم كل المقار الفرعية للأجهزة والمصالح الحكومية الخدمية، إلى جانب عرض الموقف التنفيذى لشبكة الطرق والمحاور فى المحافظة.