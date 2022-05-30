التعليم العالى.. لائحة جديدة للترقيات للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية

جدة - نرمين السيد - ناقش مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فى اجتماعه اليوم الإثنين، برئاسة وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وضع لائحة جديدة للترقيات للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.





حضر اجتماع المجلس الدكتور ياسر رفعت، نائب الوزير لشؤون البحث العلمى، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور وليد الزواوى، أمين المجلس، والدكتور عادل عبدالغفار، المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى للوزارة، وأعضاء المجلس.

وأكد الوزير ضرورة أن تراعى اللائحة الجديدة توفير البيئة المُناسبة لتحسين الإنتاج العلمى، ومواجهة التحديات التى تُصادف الباحثين خلال عملهم، مشيرًا إلى أن تجديد لوائح المراكز والمعاهد والهيئات البحثية يأتى كضرورة لمواكبة التطورات الكبيرة التى حدثت فى مجال البحث العلمى خلال الفترة السابقة، من حيث إصدار العديد من القوانين لتشجيع البحث العلمى ومنها قانون حوافز العلوم والابتكار، وإنشاء صندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ، وتطوير لوائح العديد من الجهات البحثية التابعة للوزارة.

وأضاف: "كما يهدف إلى تقدم ترتيب المراكز البحثية فى التصنيفات العالمية، ومنها تصنيف سيماجو للمراكز البحثية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذى جاء بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤشر سيماجو (Scimago) الإسبانى للتصنيفات الأكاديمية ومؤسسة السيفير العالمية، بهدف خلق بيئة تنافسية لتعزيز نتائج الأبحاث الصادرة عن المراكز البحثية".

وشدد الوزير على أهمية الحفاظ على النتائج الإيجابية التى حققتها العديد من المراكز البحثية، والعمل على دفعها للأمام، موجها بالعمل على زيادة عدد براءات الاختراع الصادرة عن المراكز البحثية، ورفع معدلات النشر بالمجلات العلمية الدولية.

كما وجه الوزير بمُتابعة تنفيذ رؤية القيادة السياسية بتوجيه البحث العلمى، لخدمة أهداف التنمية المُستدامة وربط البحث العلمى بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، ومواجهة التحديات التى تواجه النمو الاقتصادى، وربط الخطط البحثية للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المصرية بخدمة قضايا التنمية.

ووافق المجلس على عدد من القرارات أهمها:

تشكيل اللجنة المُختصة لاختيار مدير معهد تيودور بلهارس.

تشكيل لجنة اختيار عميد معهد بحوث التكنولوجيا المُتقدمة والمواد الجديدة بالهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية، إعمالاً لقرار وزير البحث العلمى رقم 6 لسنة 2022.

تشكيل لجان اختيار رؤساء الأقسام بمعهد بحوث أمراض العيون، ورؤساء الشُعب بكل من المعهد القومى للمُعايرة، ومعهد تيودور بلهارس.

إدراج مجال عام الهندسة الميكانيكية "التخصص الدقيق، الطيران والفضاء"، ضمن مجالات الترقية باللجنة العلمية الدائمة للعلوم الهندسية.

وعلى هامش الاجتماع، تم تكريم الدكتورة وفاء قنديل، المدير السابق لمعهد تيودور بلهارس، وتقديم الشكر لها على جهودها خلال فترة توليها إدارة المعهد.