انطلاق الامتحانات البديلة لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى.. اليوم

جدة - نرمين السيد - ويؤدى طلاب أولى ثانوى، اليوم، الاختبار فى اللغة العربية والكيمياء والجغرافيا، أما طلاب الصف الثانى فيؤدون الامتحان فى مواد اللغة العربية وتطبيقات الرياضيات والجغرافيا.

فى حين طلاب الصف الأول غدا الامتحان فى مواد اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء والتاريخ والأحياء، أما الأربعاء 1 يونيو فيؤدى الطلاب امتحان الرياضيات واللغة الأجنبية الأولى والفلسفة والمنطق.

كما يؤدى طلاب الصف الثانى غدا الامتحان فى مواد اللغة الأجنبية الأولى والتاريخ والفيزياء والأحياء والفلسفة والمنطق، والأربعاء امتحان اللغة الأجنبية الثانية والكيمياء وعلم النفس والاجتماع.

وحددت وزارة التربية والتعليم الفئات التى لها الحق فى أداء امتحان الفرصة البديلة، وشملت الطلاب الذين أدوا الامتحان فى مادة أو أكثر فى الجزئية الخاصة بالأسئلة المقالية والتى تمثل 30% من درجة الامتحان، وواجهتهم أى مشكلة تقنية لم تمكنهم من أداء الامتحان الإلكترونى والذى يمثل 70% من درجة الامتحان ولم يتم تحرير محضر بالواقعة، أثناء عقد الامتحان الأصلى والذى عقد فى الفترة من 11 حتى 26 مايو الجارى.

كما يسمح للطالب الذى لم يتمكن من أداء أى من الامتحانات الورقية أو الإلكترونية وتقدم بعذر مرضى أو قهرى وتم قبول هذا العذر من مدير المدرسة قبل أداء الامتحان الأًصلى، بدخول امتحان الفرصة البديلة، وتقدر أسئلة الامتحان بنسبة 100% من الدرجة الكلية.