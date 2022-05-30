ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا 2022

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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 08:43 صباحاً - محمد السيد - تأهل النادي الأهلي إلي نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة علي التوالي أمام نظيره فريق الوداد المغربي، حيث من المقرر إقامة المواجهة في المغرب، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا

تياجو أزولاو لاعب بترو لوندا الأنجولي 6 اهداف.

محمد شريف لاعب الأهلي 5 اهداف.

رياض بن عيد لاعب وفاق سطيف 4 أهداف.

محمد بن رمضان لاعب الترجي التونسي 4 أهداف.

يحيي جبران لاعب الوداد المغربي 4 أهداف.

بيرسي تا لاعب الأهلي 3 اهداف.

نتيجة مباراة الأهلي ضد وفاق سطيف

وأستطاع النادي الأهلي في التأهل إلي نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة علي التوالي أمام نظيره فريق الوداد المغربي، حيث من المقرر إقامة المواجهة في المغرب، اليوم 30 ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وسجل أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي الهدف الأول في شباك وفاق سطيف بعد تبادل الكرة مع بيرسي تاو ثم سدد أحمد عبد القادر الكرة من داخل منطقة الجزاء على يسار الحارس لداخل الشباك، بينما تعادل الفريق الجزائري في الدقيقة 45 من عمر اللقاء.

وسجل أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي الهدف الأول في شباك وفاق سطيف بعد تبادل الكرة مع بيرسي تاو ثم سدد أحمد عبد القادر الكرة من داخل منطقة الجزاء على يسار الحارس لداخل الشباك، بينما تعادل الفريق الجزائري في الدقيقة 45 من عمر اللقاء.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة على ملعب السلام بالقاهرة.

موعد مباراة الأهلي والوداد

من المقرر أن يواجه النادي الأهلي فريق الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 30 مايو الجاري، على ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب.

وتعيد تلك المواجهة بين الأهلي والوداد ذكريات نهائي نسخة 2017 والتي خسرها الأهلي لصالح الوداد الذي توج بالبطولة بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 1-2 في مجموع اللقائين، حيث كانت المبارة النهائية بنظام الذهاب والعودة حينها.