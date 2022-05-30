الأرصاد تعلن عن ظاهرتين مؤثرتين على طقس اليوم (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" إنه من المتوقع أن تستمر الأجواء الحارة على القاهرة الكبرى والمحافظات، لافتة إلى وجود ظاهرتين مؤثرتين على حالة الطقس اليوم تتمثلان فى الشبورة المائية على عدة مناطق، فضلا عن نشاط الرياح على القاهرة وعدة محافظات.

حالة الطقس اليوم

ومن جانبه، كشف الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، عن آخر تطورات حالة الطقس خلال الوقت الحالى، مؤكدا أن البلاد متأثرة بموجة حارة.

وأضاف شاهين فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على، مقدم برنامج "حضرة المواطن"، الذى يعرض عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم، أن درجة الحرارة اليوم الأحد وصلت لـ 37 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة اليوم

وتابع : "مازلت مصر متأثرة بارتفاع درجة الحرارة ومستمر وتصل غدًا لـ 38 درجة على القاهرة".

وأضاف شاهين أن الموجة مستمرة حتى الأربعاء نتيجة منخفص السودان، لافتًا إلى أن مع يوم الخميس تنخفض درجة الحرارة وتصل إلى أوائل الثلاثينات بسبب تأثرنا بموجة منخفضة من أوروبا.