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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 07:46 صباحاً - محمد السيد - /700787/مواعيد-مباريات-اليوم-الإثنين-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الإثنين، العديد من المواجهات الهامة فى مختلف أندية العالم، ومن ابرزها مباراة الأهلي ضد الوداد المغربي فى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا

يخوض الأهلي ضد الوداد المغربى، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري المصري

يخوض البنك الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، عبر قنوات on time sport .

توج فريق ريال مدريد بطلًا لدوري أبطال أوروبا

توج فريق ريال مدريد بطلًا لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه على فريق ليفربول بهدف مقابل لا شيئ ، في المباراة التي أقيمن بالعصامة الفرنسية باريس، وسط حضور جماهيري يقدر بـ 80 ألف مشجع.

وتقدم فينسيوس جينور لريال مدريد في الدقيقة 59، من عمر المبارة.

وانتهت أحداث المباراة الأول لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، بين فريقي ريال مدريد وليفربول، بالتعادل السلبي بين الفريقين، في المباراة التي تقام في العاصمة الفرنسية باريس، وسط حضور 80 ألف متفرج تقريبًا.

وشهدت أول نصف ساعة سيطرة واضحة لفريق ليفربول، الذي أضاع 3 فرصة محققة للتسجيل عن طريق محمد صلاح وساديو ماني، الذي سدد الكرة في القائم الأيمن لحارس فريق ريال مدريد في الدقيقة 20، في أخطر فرص اللقاء على الإطلاق، قبل أن يعود فريق ريال مدريد إلى المباراة في نهاية الشوط الأول، حيث سجل كريم بنزيما هدفًا في الدقيقة 45، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وفي الشوط الثاني تألق كورتوا وتصدى لفرصة هدف محققة من محمد صلاح في الدقيقة 68 من عمر المباراة، إضافة إلى تصديه فيما بعد لمجموعة كبيرة من الفرصة المحققة لفريق ليفربول.