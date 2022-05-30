انت الان تتابع تفاصيل خبر دينية الشيوخ تستكمل اليوم مناقشة سبل تعظيم الاستفادة من الأوقاف حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 07:46 صباحاً - محمد السيد - /700736/دينية-الشيوخ-تستكمل-اليوم-مناقشة-سبل-تعظيم-الاستفادة-من-الأوقاف

عقد اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور يوسف عامر، اجتماعا اليوم الإثنين، لاستكمال مناقشة سبل تعظيم الاستفادة من الأوقاف" بحضور هيئة مكتب اللجنة المالية الاقتصادية والاستثمار، ويعقد الاجتماع بحضور ممثلي الحكومة.

دوت الخليج

فرع لجامعة الأزهر بالإسكندرية

وكانت قد عقدت لجنة الشئون الدينية، اجتماعا أمس الأحد، لاستكمال مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمزة والنائب سامح الشيمي، بشأن إنشاء فرع لجامعة الأزهر بالإسكندرية، ويعقد الاجتماع بحضور ممثلي الحكومة.

وفي وقت سابق، أكد النائب محمد حمزة، أنه يريد نشاء فرع لجامعة الأزهر، يضاهي المركز الرئيسى فى القاهرة، مطالبا بضرورة تخصيص مساحة أرض لجامعه الأزهر بالإسكندرية.

وأوضح النائب أن عدد الطلاب الأزهريين، أكثر من ٢٠٠ الف طالب بمحافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة، ولا يوجد أى فرع شامل لجامعه الأزهر بالثلاثة محافظات، ونريد تخفيف العبء على فرع القاهرة .

وسأل النائب عن مصير تخصيص وزارة الإسكان لارض ببرج الغرب لجامعة الأزهر الشريف .

وقال خالد رمضان مدير المكتب السياسى بوزارة الإسكان، أن الوزارة ليس لديها أى سلطة الا داخل المدن الجديدة، مثل منطقة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية، وأن طلب الإحاطة المقدم لم يحدد أى مكان بالظبط مطلوب لتخصيص الأرض لإنشاء فرع لجامعه الأزهر.

جامعة الأزهر: لا يوجد مانع لإنشاء فرع لجامعة الأزهر بالإسكندرية حال وحود متبرع

وقال ممثل جامعة الأزهر، أن هذا الاقتراح ليس وليد اليوم، وأنهم ذهبوا لرؤية أكثر من مكان، العام الماضى، لإنشاء فرع لجامعة الأزهر بالإسكندرية بناءا على طلب النائب احمد الشريف عضو مجلس النواب بالإسكندرية.

وقال إن الأرض التى كانت مخصصة لجامعة الأزهر، تم اعطاءها لجامعة الاسكندرية، حيث كان محدد ٣٩٠ فدان، وعند التنفيذ وجدنا ٧٥ فدان فقط .

وأكد ممثل جامعه الأزهر عدم وجود تخصيص من وزارة الإسكان لجامعة الازهر، مؤكدا أنه مطلوب إذا كانت تريد جامعه الأزهر أرض لإقامة فرع لها تقوم بتقديم طلب إلى وزارة الإسكان.