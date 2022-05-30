محافظ الوادى الجديد: إنتاج القمح بالمحافظة تضاعف 4 مرات خلال آخر 5 سنوات

جدة - نرمين السيد - وأضاف الزملوط، فى مداخلة هاتفية له، فى برنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة cbc، أن هناك فرصا استثمارية متعددة داخل المحافظة وهناك تعاون بين الوزارات المختلفة لتنفيذ المشروعات.

وأشار إلى أنه بنهاية عام 2024 سيتم زراعة 2.5 مليون نخلة داخل المحافظة لزيادة الإنتاج من التمور.

وفى وقت سابق، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواصلة تنفيذ الخطط التنموية فى محافظة الوادى الجديد للاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية المتاحة، مع توفير مقومات النجاح لتحقيق أقصى عائد اقتصادى وخدمى لأهالى المحافظة.