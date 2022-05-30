رابط دعم مصر للتموين لبطاقة التموين وتسجيل الدخول من الموبايل 2022

رابط دعم مصر للتموين ويسعى المواطنون للحصول على رابط الموقع الرسمي لدعم مصر بهدف تسجيل رقم الجوال الخاص بالبطاقة التموينية 2022 في مصر، بعد أن أخطرت وزارة التموين بضرورة تحديث بيانات الاتصال الخاصة بالبطاقة التموينية برقم الهاتف.

رابط دعم مصر للتموين

عبر الموقع الرسمي لدعم مصر، والذي يقدم جميع خدمات تقديم الطعام المتعلقة بالدعم للأسرة المصرية.

من خلال زيارة مكاتب التموين بالمدن والقرى بمحافظات الجمهورية العربية المصرية.

قم بالاتصال بموقع دعم مصر الرسمي لتسجيل رقم جوال البطاقة التموينية.

تتمثل الخطوة الأولى في تسجيل رقم الهاتف المحمول الخاص بالبطاقة التموينية لعام 2022 عن طريق تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة مصر الرقمية باستخدام الرابط الموجود على الموقع الرسمي لدعم مصر.

دعم مصر

ثم يقوم المواطن بالضغط على أيقونة “تسجيل رقم الجوال” في المرحلة الثانية.

تظهر صفحة إدخال بيانات البطاقة التموينية وهو رقم البطاقة التموينية في المرحلة الثالثة.

بعد إدخال رقم البطاقة، الخطوة الرابعة هي الضغط على “التالي” لعرض بيانات البطاقة التي تحتوي على “اسم صاحب البطاقة وعدد الأفراد المسجلين في البطاقة التموينية وبياناتهم”.

أدخل رقم هاتف حامل البطاقة في الخانة المتوفرة وأدخل الأرقام بشكل صحيح ودقيق. أصدر وزير التموين توجيهاً بمنع كبار السن من تسجيل أرقام هواتفهم بأسمائهم.

إرسال رسالة نصية تؤكد رقم هاتف حامل البطاقة.

إدخال الكود المقدم لتأكيد عدد أفراد الأسرة المصريين المستفيدين من البطاقة التموينية الخضراء.

الضغط على زر التسجيل حتى يتم تسجيل رقم الهاتف المحمول لحامل البطاقة على الموقع.

أعلنت وزارة التموين أن رقم الهاتف سيبقى مفعلاً في البداية، لم يكن الوصول إليه متاحًا إلا من خلال مكاتب التوريد، لكن الوزارة وافقت على إتاحته في جميع المحافظات المصرية عبر موقع دعم مصر أو البوابة الرقمية المصرية حتى 30 يونيو 2022.