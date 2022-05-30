وزير البترول بطاقة النواب اليوم..والإقتصادية والشباب يواصلان مناقشة الموازنة

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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 02:44 صباحاً - محمد السيد - /700782/وزير-البترول-بطاقة-النواب-اليوموالإقتصادية-والشباب-يواصلان-مناقشة-الموازنة

تشهد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مناقشة الموازنة والخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة الشباب والرياضة (المجلس القومي للشباب – المجلس القومي للرياضة) عن العام المالي 2022/2023.

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كما تشهد لجنة الشئون الاقتصادية مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023 الخاص بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ،ومشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023 الخاصة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

كما تشهد أيضا مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023 الخاص بوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئات والجهات التابعة لها ديوان عام الوزارة ومديريات التموين، و مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023 الخاص بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي.

البترول بطاقة النواب اليوم..والإقتصادية والشباب يواصلان مناقشة الموازنة

بلجنة الطاقة والبيئة تشهد الاطلاع على سياسات وزارة البترول والثروة المعدنية لمواجهة تقلبات أسعار الطاقة بحضور المهندس/ طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية) وبلجنة الشباب تشهد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2022/2023، بشأن مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.