وزيرا الرياضة والتعليم العالى يشهدان «إبداع» طلاب الجامعات (صور)

جدة - نرمين السيد - مهرجان "إبداع" عقد فى قاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة القاهرة، والذى نظمته الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية "الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية"، بحضور لفيف من رؤساء الجامعات والشخصيات العامة والمُفكرين والفنانين والطلاب.

وقال وزير التعليم العالى خلال الاحتفال، إن الجامعات بها 3 ملايين طالب مبدع، وأن مصر تذخر بالطاقات الشبابية التى لن تنتهى أبدًا، مقدمًا التحية لجميع الفنانين والشعراء والمثقفيين الذى حرصوا على حضور مهرجان إبداع.

وأشار الوزير إلى نجاح وزارة الشباب والرياضة فى تنظيم المهرجان الذى يذخر بالطلاب المُبدعين والمتميزين، مؤكدًا على اهتمام الجامعات بالأنشطة الطلابية والتى لا تقل أهمية عن العملية التعليمية، معربًا عن تمنياته باستمرار دعم الفنون والثقافة وغيرها من الأنشطة والفعاليات داخل الجامعات وخارجها.

ومن جانبه، قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن مسابقة إبداع أصبحت تُمثل إحدى أهم آليات الدولة باكتشاف الموهوبين والمبدعين بمختلف المجالات الثقافية والفنية والإبداعية، وخصوصا فى ظل التطور الكبير الذى شهدته المسابقة من خلال زيادة عدد مجالات التنافس وتنوعها، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها عديد من البرامج والأنشطة المعنية باكتشاف الموهوبين في مجالات رياضية وثقافية وفنية.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الوزارة حرصت على تطوير المسابقة والتوسع فى مجالاتها المختلفة، وتوسيع قاعدة المشاركين فيها والهيئات المستفيدة منها، حتى وصل عدد المشاركين هذا العام فى مختلف المجالات إلى أكثر من 50 ألف طالب وطالبة يمثلون 130 جامعة ومعهدا، بإجمالى جوائز مالية بلغت 5 ملايين جنيه للفائزين فى مختلف المجالات الفردية والجماعية.

وتضمن الحفل الفنى تقديم مشهد "الحلم" بأداء تمثيلي من الطلاب "حارث عبدالكريم - دعاء محمد - محمود عبدالرحمن - سامر باسم- ميار محمد - مريم جبريل - ماجد لطفى"، ثم قدم محمد عبدالعزيز "فلوت"، كما قدمت سلمى هشام وعبدالفتاح جمال وأميرة عزت فقرة الإنشاد والترانيم.

واختتمت الفقرات الفنية بفقرة الفنون الشعبية والتراثية تقديم جامعة بورسعيد، ورقصة السمسمية تصميم وتدريب عمرو عجمى، جامعة جنوب الوادى، ورقصة الفلاحين تدريب وتصميم حمام عبدالمعطى، وقدمت جامعة القاهرة رقصة العصا تصميم وتدريب أمير مشالى، بينما قدمت جامعة عين شمس رقصة تعظيم سلام تصميم وتدريب حسن شحاتة.

وفى ختام الحفل، تم تكريم أعضاء لجان تحكيم مهرجان إبداع، وبعدها تم توزيع جوائز المهرجان على الفائزين.