رئيس لجنة العمل بنقابة الموسيقيين ينفي لـ دوت الخليج وجود مفاوضات بين حمو بيكا وأحمد رمضان

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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 01:47 صباحاً - محمد السيد - /700785/رئيس-لجنة-العمل-بنقابة-الموسيقيين-ينفي-لـ-تحيا-مصر-وجود-مفاوضات-بين-حمو-بيكا-وأحمد-رمضان

انتشرت عدة أنباء وأخبار منذ قليل عن وجود مفاوضات بين مطرب المهرجانات حمو بيكا وأحمد رمضان سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية وذلك عقب أزمتهما الشهيرة واتهام الأول له بالحصول على رشوة.

دوت الخليج يكشف حقيقة صلح حمو بيكا وسكرتير نقابة الموسيقيين المايسترو أحمد رمضان

حمو بيكا وسكرتير نقابة الموسيقيين

تقول الأخبار المنتشرة حاليًا أن حمو بيكا يحاول حل أزمته مع المايسترو أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية وذلك عقب اتهام الأخير بالحصول على رشوة لتسهيل التصاريح المستخرجة من النقابة.

ولكن كشف منصور هندي رئيس لجنة العمل بنقابة المهن الموسيقية حقيقة الأمر ووجود مفاوضات بين حمو بيكا وأحمد رمضان بعيدًا عن المحاكم.

ونفى منصور هندي في تصريح خاص لـ دوت الخليج أنباء وجود مفاوضات بين حمو بيكا وسكرتير الموسيقيين حتى يعود للغناء ويتم حل الأمر بعيدًا عن النيابة والقضاء.

حمو بيكا وأحمد رمضان

وأضاف منصور هندي رئيس لجنة العمل بنقابة الموسيقيين: “كلام غير صحيح.. وحمو بيكا موضوعه في النيابة”، ويذكر أن مطرب المهرجانات حمو بيكا، كان قد تقدم لنيابة عابدين ببلاغ ضد المايسترو أحمد رمضان سكرتير نقابة المهن الموسيقية ويتهمه من خلاله باستغلاله وتقاضيه لمبالغ مالية كبيرة لقبوله عضوًا بالنقابة.

ومن جانبه المايسترو أحمد رمضان، سكرتير نقابة المهن الموسيقية كان قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد مؤدي المهرجانات وقتها وذلك بعد أن تسرب للأخير مكالمة هاتفية يتهم فيها أحمد رمضان وعددا من العاملين بالنقابة بتلقي رشاوي مالية منه للعمل وإحياء الحفلات.

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يذكر أنه انتشر قبل شهور قليلة، مقطع فيديو مسرب لـ مكالمة خاصة بـ حمو بيكا وهو يتحدث فيها مع شخص يتهم فيها أكثر من شخص من بينهم أحمد رمضان بالحصول على أموال منه من أجل تشغيله والموافقة على حفلاته من داخل نقابة المهن الموسيقية.

ومن ناحية أخرى، كان حمو بيكا قد رسب في اختبارات نقابة المهن الموسيقية الأخيرة، ومن الممكن أن يتقدم إلى اختبارات جديدة إذا رغب في ذلك وتمم أوضاعه القانونية.