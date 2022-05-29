عبدالصادق الشوربجى لـ الطاهرى: لا زيادة فى أسعار الصحف القومية

جدة - نرمين السيد - قال المهندس عبدالصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إنه لا زيادة فى أسعار الصحف القومية، متابعا: "الربح والخسارة مش الأساس، أنا عايز رسالتنا توصل لكل الناس، ومش عايز أزود الأعباء على القارئ".





وأضاف الشوربجى، فى لقاء خاص مع الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن تكلفة النسخة الواحدة من الجريدة 11 أو 12 جنيها ويتم بيعها بـ3 جنيهات، والمجلات تكلفتها الفعلية من 15 إلى 20 جنيها ويتم بيعها من 5 إلى 8 جنيهات. وأوضح أن الهدف وصول الرسالة الصحفية إلى كل القراء، منوها بأنه تم حصر كل الأصول الثابتة للمؤسسات الصحفية القومية للاستثمار فيها.

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