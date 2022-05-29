انت الان تتابع خبر حريق هائل في مخزن بمنطقة وسط البلد بالاسكندرية اليكم التفاصيل والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - نشب منذ قليل حريق هائل في احدي المخازن الخاصة بمطعم شهير في شارع شكور بمنطقة محطة الرمل بالاسكندرية ، ولا يوجد اي خسائر في الأرواح.

تلقي مأمور قسم شرطة العطارين منذ قليل بلاغًا يفيد نشوب حريق في احدي المخازن الخاصة بمطعم " محمد أحمد" في محطة الرمل بمحافظة الاسكندرية ، وبالفعل تم دفع سيارتين من إدارة الحماية المدنية و بالتنسيق والتعاون مع هيئة الاسعاف ، و وصول رجال الامن في لحظات معدودة للسيطرة على الموقف ، ولا يوجد اصابات أو خسائر بشرية .وتم عمل محضر بالواقعة واتخاذ الاجراءات اللازمة.