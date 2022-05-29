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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 09:51 مساءً - محمد السيد - /700772/Vodafone-فودافون-تهنئ-هنا-جودة-على-تتويج-بكأس-أفريقيا

هنأت شركة Vodafone فودافون هنا جودة أصغر لاعبة تنس طاولة على تتويج بكأ أفريقيا وتأهلها لكأس العالم، تحت شعار "مع بعض أقوي"، حيث تدعم فودافون الأبطال الرياضيين بمختلف الألعاب الفردية والجماعية.

Vodafone فودافون وقالت فودافون عبر صفحتها الرسمية في منشور يحمل صورة هنا جودة، "مبروك Hana Goda لتتويجهابكأس أفريقيا والتأهل لكأس العالم"، مع_بعض_أقوى". وجدير بالذكر أن توجت الناشئة المصرية الصاعدة هنا جودة ببطولة أفريقيا لتنس الطاولة في منافسات الفردي للسيدات. واستطاعت هنا جودة صاحبة الـ14 عاما، التغلب على لاعبة نيجيريا فاطيمة بيلو في المباراة النهائية لبطولة أفريقيا لتنس الطاولة في منافسات فردي السيدات بنتيجة 4-0، في عدد الأشواط في المباراة التي أقيم بينهما مساء اليوم في مدينة لاجوس بنيجيريا.

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