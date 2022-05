انت الان تتابع تفاصيل خبر المصرية للاتصالات تعلن توفير باقات وي ميكس الجديدة .."شاملة" حصرياً على موقعنا

أعلنت المصرية للاتصالات we عن توقير باقات وي ميكس الجديدة شاملة الإنترنت والمكالمات لجميع عملاء المصرية للاتصالات We ويوضح دوت الخليج تفاصيل WE Mixمن المصرية للاتصالات وأكواد الاشتراك فيها.

WE Mix من المصرية للاتصالات

تتوفر باقات WE Mix من المصرية للاتصالات بنوعين يمكن رصدهم على النحو التالي:

باقة WE Mix 165

توفر الباقة موبايل إنترنت 3,500 ميجابايت،تصل إلى 7,000،وتكون الدقائق الأساسية المتوفرة في الباقة 1,500، وتكون الدقائق داخل المجموعة 250 ،بالاضافة الي إنترنت أرضي 150 جيجابايتس ويتم تقسيمهم (50 جيجابايتس منهم صالحة من 3 صباحاً حتى 10 صباحاً فقط)، ويكون معدل الاستهلاك من الانترنت الارضى الى الموبايل 1ميجابايت على الموبايل = 20 ميجابايت انترنت ارضى، وتستطيعون الاشتراك في الباقة من خلال طلب الكود التالي،من خلال طلب كود الاشتراك التالي: *100#.

باقة WE Mix 240

تعطي لك الباقة ميجابايت 6,000 ميجابايت تصل إلى 12,000 ميجابايت،ويكون عدد الدقائق الاساسية 2,000 دقيقة، فضلا عن انترنت ارضى 190 جيجابايتس(50 جيجابايتس منهم صالحة من 3 صباحاً حتى 10 صباحاً فقط)، بمعدل الاستهلاك في الباقة 1ميجابايت على الموبايل = 20 ميجابايت انترنت ارضى،ويمكنك الاشتراك بكود: *100#.