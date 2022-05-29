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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 09:51 مساءً - محمد السيد - /700765/أمهات-مصر-يطالبن-التعليم-بفيديو-توضيحي-لكيفية-التعامل-الصحيح-مع-البابل-شيت-في-امتحانات-الثانوية-العامة

قالت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن هناك بعض المناشدات والمطالب خاصة بأولياء أمور طلاب الثانوية العامة.

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وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، إن أول مطلب ورجاء من أولياء الأمور للوزارة هو قيام الوزارة بعمل فيديو توضيحي موثق وافي لكيفية التعامل مع نظام البابل شيت في الإمتحان، خاصة أن طلاب الثانوية العامة سيؤدون الإمتحانات بنظام البابل شيت.

وأوضحت عبير أن هناك اجتهادات نبيلة من البعض لشرح وتوضيح كيف التعامل مع البابل شيت في الإمتحان، ولكن عندما تقوم الوزارة بعمل فيديو توضيحي سيكون هناك ثقة كبيرة من قبل أولياء الأمور تجاه الوزارة، وذلك لتخفيف رهبة الطلاب من الإمتحان.

"أمهات مصر" يطالبن "التعليم" بفيديو توضيحي لكيفية التعامل الصحيح مع "البابل شيت" في إمتحانات الثانوية العامة

وتابعت: هناك مطالبات أخري تتضمن توفير الأوراق البيضاء كمسودة خاصة بعد طباعة كتيب المفاهيم، وكذلك وضع أسئلة لطلاب شعبة علمي رياضة تناسب الوقت المخصص للإمتحان، حتي لا تتكرر مشكلة كل عام.