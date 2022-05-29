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اقتصادية الشيوخ تناقش مقترح «نائب التنسيقية» حول مراجعة الأثر التشريعي للرسوم المفروضة للسلع الغذائية.. صور

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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 09:51 مساءً - محمد السيد - /700764/اقتصادية-الشيوخ-تناقش-مقترح-نائب-التنسيقية-حول-مراجعة-الأثر-التشريعي-للرسوم-المفروضة-للسلع-الغذائية-صور

ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور هاني سري الدين، خلال اجتماعا اليوم، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد فريد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بشأن مراجعة الأثر التشريعي للرسوم والضرائب الجمركية المفروضة علي بعض السلع الغذائية إعمالاً للحق في الغذاء

دوت الخليج

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اقتصادية الشيوخ تناقش مقترح «نائب التنسيقية» حول مراجعة الأثر التشريعي للرسوم المفروضة للسلع الغذائية.. صور

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود سامي، بشأن تشكيل لجنة أزمة حكومية للتعامل مع أزمة التضخم العالمية الحالية وعرض تقرير من الحكومة علي مجلس الشيوخ بهذا الشأن.

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كما ناقشت اللجنة الاقتراح المقدم من النائب النائب الدكتور نصيف حفناوي، بشأن الضرائب علي المشروعات المتوسطة والصغيرة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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