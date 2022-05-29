انت الان تتابع تفاصيل خبر اقتصادية الشيوخ تناقش مقترح «نائب التنسيقية» حول مراجعة الأثر التشريعي للرسوم المفروضة للسلع الغذائية.. صور حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 09:51 مساءً - محمد السيد - /700764/اقتصادية-الشيوخ-تناقش-مقترح-نائب-التنسيقية-حول-مراجعة-الأثر-التشريعي-للرسوم-المفروضة-للسلع-الغذائية-صور

ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور هاني سري الدين، خلال اجتماعا اليوم، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد فريد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بشأن مراجعة الأثر التشريعي للرسوم والضرائب الجمركية المفروضة علي بعض السلع الغذائية إعمالاً للحق في الغذاء

دوت الخليج اقتصادية الشيوخ تناقش مقترح «نائب التنسيقية» حول مراجعة الأثر التشريعي للرسوم المفروضة للسلع الغذائية.. صور وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود سامي، بشأن تشكيل لجنة أزمة حكومية للتعامل مع أزمة التضخم العالمية الحالية وعرض تقرير من الحكومة علي مجلس الشيوخ بهذا الشأن. كما ناقشت اللجنة الاقتراح المقدم من النائب النائب الدكتور نصيف حفناوي، بشأن الضرائب علي المشروعات المتوسطة والصغيرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اقتصادية الشيوخ تناقش مقترح «نائب التنسيقية» حول مراجعة الأثر التشريعي للرسوم المفروضة للسلع الغذائية.. صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.