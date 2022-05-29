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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 09:51 مساءً - محمد السيد - /700763/Orange-أورنج-توفر-باقات-نظام-GO-تبدأ-من-10-جنيه

توفر Orange أورنج باقات نظام GO لدعم عملائه ضمن باقات أورنج للإنترنت الشهرية، خاصة أن باقات نظام جو من أورنج يقبل على تفعيلها الكثير من العملاء، لذلك يقدم دوت الخليج أكواد باقات نظام GO من أورنج والسرعات المتوفرة عليها

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