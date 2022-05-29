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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 09:51 مساءً - محمد السيد - /700762/ملكنا-ربنا-يحفظك-منى-زكي-تدعم-محمد-صلاح-بعد-دوري-أبطال-أوروبا

دوت الخليج يرصد دعم منى زكي لمحمد صلاح.

منى زكي تساند محمد صلاح

نشرت زكي صورة لـ محمد صلاح عبر خاصية استوري بحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: "ملكنا المصري.. ربنا يحفظك".

منى زكي تتألق في مهرجان كان

على الصعيد الآخر، شاركت الفنانة منى زكي في الدورة الـ75 لمهرجان كان السينمائي الدولي، حيث خطفت الأنظار بفستانها الأسود الذي زين بالكريستال، معربة عن سعادتها لمشاركتها في المهرجان، حيث إن تواجدها في تلك الدورة مختلف.

وقالت منى زكي من خلال «et بالعربي»: «أكيد مبسوطة بتواجدي يعني كان من في أهم المهرجانات في العالم، وصحيح هي ثالث مشاركة لي في المهرجان وهذه المرة تواجدي مختلف، لمشاركتي كوجه لإحدى الشركات العالمية»

كانت الفنانة منى زكي لفتت أنظار جهورها، بإطلالتها في مهرجان «كان» السينمائي، على السجادة الحمراء، لحضورها إحدى الفعاليات، إذ ارتدت فستان أسود اللون، مفتوح الصدر، وعاري الظهر، ورغم أنها أجرت بعض التعديلات عليه، كي يظهر بمظهر أكثر احتشامًا، دون أن يكون عاري الصدر أكثر من اللازم، إلا أنها لم تسلم على كل حال من إثارة الجدل بين الجمهور، إذ أن بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هاجمونها، بسبب تصميم الفستان الذي يكشف الظهر، باعتبار أن منى زكي تغيرت في الفترة الماضية، خاصة بعد فيلم «أصحاب ولا أعز»، فباتت أكثر جرأة، بعد أن كانت رائدة من رواد «السينما النظيفة»، على حد تعبير الجمهور.

وبسبب هذا الجدل، تصدرت منى زكي، تريند موقع تويتر، منذ أن ظهرت بإطلالتها أمس، وصارت حديث الجمهور، كما تطرق البعض أيضًا، للحديث عن الوشم المرسوم أسفل ظهر منى زكي، وبينه الفستان.

ومنح مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما بدورته الـ70 جائزة أفضل ممثلة دراما للنجمة منى زكي عن مسلسل «لعبة نيوتن» الذي عرض رمضان 2021، وقالت في كلمة قصيرة: «أكيد كنت هبقي مبسوطة بالجايزة أكتر ولكن رحل عن عالمنا الفنان سمير صبري وهو إنسان عزيز على قلوبنا كلنا، بنحبه أوي وساب بصمة جوانا كلنا وساعد كل حد فينا، الله يرحمه، وأنا أكيد بهدى له هذا التكريم».