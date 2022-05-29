طاقة الشيوخ تناقش ملف وضع اختبارات وتراخيص لمزاولة كافة المهن في مصر..صور

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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 09:51 مساءً - محمد السيد - /700760/طاقة-الشيوخ-تناقش-ملف-وضع-اختبارات-وتراخيص-لمزاولة-كافة-المهن-في-مصرصور

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبدالخالق عياد، خلال اجتماعا اليوم الأحد، موضوع الاقتراح برغبة المقدم من النائب حازم الجندى، بشأن وضع اختبارات وتراخيص لمزاولة كافة المهن في مصر.

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