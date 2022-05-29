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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 09:51 مساءً - محمد السيد - /700759/الشوربجي-المؤسسات-القومية-الصحفية-ليست-للبيع-والحكومة-تدعم-مرتبات-العاملين-بنحو-33--فقط

قال المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إنه شكل لجانا متخصصة للاستثمار والشكاوى وتطوير المحتوي الصحفي فور توليه مهام منصبه، مشيرًا إلى أنه لن يتم إلغاء أي إصدار صحفي موجود بالمؤسسات الصحفية القومية، والتي تمتلك 55 إصدارًا صحفيا.

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وأكد "الشوربجي"، في لقاء خاص ببرنامج “كلام في السياسة”، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، تقديم الصحفي أحمد الطاهري، أن المؤسسات الصحفية القومية ليست للبيع وستظل قائمة، باعتبارها القوة الناعمة للدولة المصرية، مضيفًا أن هدفنا تغير الوسيلة وليس إلغاء مجلة الكواكب لكي تتماشي مع التطور التكنولوجي، وأن الهيئة الوطنية للصحافة هدفها زيادة شرائح القراء وجذب أجيال الشباب.

ولفت إلى أن هدف المؤسسات الصحفية القومية هو التثقيف والتنوير ولا تقاس بتحقيق المكاسب والخسائر المادية، فالمؤسسات الصحفية القومية غنية بقوتها البشرية واصوالها الكبيرة وسيتم استثمارها، مشددًا على أنه لا مساس بالصحف أو العاملين بها، قائلًا: "حقوق العاملين في المؤسسات الصحفية القومية خطر أحمر".

الشوربجي: الحكومة تدعم مرتبات العاملين بنحو 33 % فقط

وأوضح أن الحكومة تدعم مرتبات العاملين بالمؤسسات القومية بنحو 33 % فقط والباقي من موارد المؤسسات، مشيرًا إلى أن 75 % من مصروفات المؤسسات القومية من مواردها المالية والحكومة تتحمل 25 % فقط، مضيفًا أن الهيئة الوطنية للصحافة استطاعت حل مشاكل أصول المؤسسات الصحفية القومية مع الحكومة.

وقال الهيئة الوطنية للصحافة حصلت على موافقة لصالح مؤسسة الأهرام بإنشاء ثلاث كليات جدد بجامعة الأهرام الكندية، كما أن مؤسسة أخبار اليوم ستقوم بإنشاء جامعة خاصة لها بتمويل ذاتي بعد حل مشكلة الأرض مع الحكومة، لافتًا إلى أن المؤسسات الصحفية القومية لا تحصل علي أي قروض من البنوك، وليس لديها ديونا تجارية للبنوك.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للصحافة إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية فلسفتها هدم وتشويه الإصلاح الذي يحدث في المؤسسات الصحفية القومية