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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 09:51 مساءً - محمد السيد - /700752/عبير-صبري-اللي-سعيد-في-الصيف-هيكون-سعيد-في-جهنم

كشفت الفنانة المصرية عبير صبري عن إنزعاجها من فصل الصيف ومحبينه، مشيرة إلى أنهم سيكونوا سعداء في جهنم مثلما هم سعداء في فصل الصيف.

دوت الخليج يرصد إنزعاج عبير صبري من فصل الصيف.

عبير صبري تعرب عن استيائها من فصل الصيف

وكتبت صبري عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»: "أي حد سعيد في الحر والصيف ومتصالح مع الهبوط في الضغط والقريفة وحساسية ووخز الجلد وضربات القلب، دا هيكون إنسان سعيد في جهنم برضه".

عبير صبري تحتفل بعيد زواجها

على الصعيد الآخر، حتفلت الفنانة عبير صبري، مع جمهورها عبر السوشيال ميديا، بعيد زواجها الرابع مع زوجها المحامي أيمن البياع.

ونشرت عبير، صورة لها مع زوجها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل سنة واحنا طيبين.. عيد جوازنا الرابع .. ربنا يكتبلنا السعادة والحب دايما مع بعض يا حبيبي.. بحبك".

وعُرض للنجمة عبير صبري مسلسل يوتيرن فى شهر رمضان ويشارك فيه العديد من الفنانين على رأسهم ريهام حجاج، توفيق عبد الحميد، عبير صبري، كريم قاسم، عبير منير، إيمن القيسوني، صفاء الطوخي

وتدور أحداث مسلسل يوتيرن حول شخصية البطلة التي تتزوج بعدما كانت تعمل فى مجال الملاحة البحرية ، ويستعرض مسلسل يوتيرن علاقتها بزوجها ووالدها وصديق طفولتها ، وتتصاعد الأحداث بشكل كبير بعد حدوث ازمة بينها وبين زوجها .

معلومات حول عبير صبري

ولدت عبير صبري في السادس والعشرين من شهر أبريل 1971 في مدينة القاهرة.

درست في مدارس القاهرة، الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وبعد حصولها على الثانوية العامة، التحقت بجامعة عين شمس في كلية الحقوق، إلا أنها لم تمارس مهنة المحاماة، وبعد وفاة والدها دخلت مجال الإعلام، حيث قامت بتقديم برنامج تلفزيوني تحت عنوان "السينما والصيف" على التلفزيون المصري.

توالت مشاركاتها الدرامية وسينمائية ومنها مسلسل "من الذي لا يحب فاطمة"، ومسلسل "دمي ودموعي وابتسامتي" ومسلسل "القلب يخطئ أحياناً" وفيلم "امبراطورية الشر" ومسلسل "هوانم جاردن سيتي الجزء الثاني"، وفيلم "البطل"، فيلم "الكافير" وفيلم "اختفاء جعفر المصري" ومسلسل "ألف ليلة وليلة" مسلسل "المحاربون" ومسرحية "حودة كرامة" ومسلسل "الفرار من الحب" و فيلم "بهاريز" وفيلم "شجيع السيما" وفيلم "أبناء الشيطان" إضافة إلى فيلم "لا تقتلوا الحب" وفيلم "اتفرج يا سلام".