نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز بيت الوطن للمصريين بالخارج بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في المقال التالي
حجز بيت الوطن، حيث يعتبر هذا الحجز هو حجز مخصص للأشخاص بالخارج، حيث يعد مشروع بيت الوطن عبارة عن قطع أراضٍي سكنية للمواطنين، وقطع أراضي وفق نشاط مختلط، بالإضافة إلى أراضى خاصة بالمقابر، وعدد من الفيلات السكنية المتميزة، وكذلك وحدات سكنية مختلفة منها (الفاخر، فوق المتوسط، متوسط)، مع عرض عدد هائل من الوحدات الإدارية للحجز، وقد أوضحت وزارة الإسكان بأنه سيتم فتح باب التحويلات لمدة زمنية تصل إلي ثلاث أسابيع من تاريخ الفتح الخاص بالحجز، ولا يتم السماح بالاستفادة من أي مبالغ زائدة من أي حجوزات قد تمت في وقت سابق خلال المراحل السابقة، وسوف نوضح لكم تفاصيل حجز بيت الوطن.
حجز بيت الوطن
أكدت وزارة الإسكان بأن الحجز والسداد سوف يكون بواسطة التحويل البنكي من الخارج بعملة الدولار أو السداد من الداخل ولكن بشرط أن تتوافر العملة بالحساب البنكي الخاص بكل مستفيد قبل البَدْء في الحجز بمدة 60 يومًا ويتم حظر أي إيداع نقدي بالدولار وفق تعليمات المصرف المركزي المصري، علي أن يتم حجز بيت الوطن بهذه الخطوات:
- يجب الدخول إلى منصة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة/ تسجيل دخول.
- النقر علي قسم مشروع بيت الوطن.
- النقر علي حجز الأراضي للمصريين في الخارج.
- يتم فتح نموذج جديد من خلاله يتم تسجيل البيانات الخاصة بطلب الأرض أو الوحدة السكنية التي يرغب كل شخص في حجزها.
- التأكد من صحة البيانات المسجلة.
- النقر علي تأكيد الحجز.
شروط الحصول علي وحدة سكنية بمشروع بيت الوطن
يتم الحصول علي وحدة سكنية جديدة بمشروع بيت الوطن خلال الطرح الثامن بعدد من الشروط التي يجب توافرها إلي النحو التالي:
- يشترط أن يكون المتقدم متمتعاً بالجنسية المصرية، وألا يقل العمر الخاص به عن 21 عاماً خلال التقديم.
- يجب الالتزام بتنفيذ اللائحة العقارية المنصوص عليها من جانب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، علي أن تكون أولوية الحجز لمن تكون له أسبقية بتحويل مبلغ الدفعة المقدمة كاملاً.
- سوف يبدأ التخصيص بعد أن يتم إقفال باب التسجيل والحجز بـ20 يوماً.
- توافر الفرصة للحجز بالمرحلة الثامنة التي تم الإعلان عنها، بواسطة تحويل مبلغ مالي قدره 1000 دولار أو تحويل مبلغ نقدي من أجل استكمال الدفعة المقدمة، وسوف يتم إضافة المبلغ الذي تم تحويله بأولوية التحويل لمبلغ 1000 دولار أو أن يتم الاستكماللباقي الدفعة.
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