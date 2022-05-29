نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي بالرقم القومي مصر 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الاستعلام عن قرعة الحج السياحي 2022 بالرقم القومي نقدمه لكم حيث أنه من المعلن من قبل وزارة السياحة أنها ستجري اليوم الأحد القرعة الإلكترونية للحج السياحي، وذلك لتحديد أسماء الفائزين للذهاب لأداء فريضة الحج لهذا العام 2022 – 1443 هـ وذلك مع شركات السياحة بالتحديد، وبحضور قيادات الإدارة المركزية للشركات السياحية في وزارة السياحة، بالتنسيق مع لجنة تسيير الأعمال لغرفة شركات السياحة، وأعضاء اللجنة العليا للحج والعمرة في الوزارة ذاتها، حيث يتم اختيار القرعة في حضور الجميع لاختيار الفائزين بالحج لهذا العام.

روابط الاستعلام عن نتيجة حج القرعة السياحي 1443 – 2022

يتوفر رابطين للاستعلام عن نتيجة الحج السياحي الأولى من خلال الموقع الرسمي ( بوابة الحج المصرية )، أو من خلال موقع خدمات الشركات المصرية حيث يؤدي كلاهما الغرض نفسه، وتجدر الإشارة إلى أن الموقع يعاني من بعض البطئ عند التصفح وذلك بسبب الضغط الشديد عليه، فيمكنكم المحاولة في أحدهم حتى يقوم بالتحميل جيدا، بعد ذلك عليكم اتباع الخطوات التالية:

اختر الاستعلام عن نتيجة القرعة. أدخل الرقم القومي الخاص بك. أدخل رقم المصنع الموجود على بطاقتك الشخصة “بطاقة الرقم القومي” والمشار إليه في الصورة التالية.

أتمم تلك الخطوات حيث سيظهر لك في الخطوة التالية أو الصفحة التالية الاسم ونوع الحج الذي تم اختياره لك، والمحافظة وحالتك من حيث القبول أو الرفض.

وزارة السياحة والآثار كانت قد أغلقت يوم الإثنين الماضي الموافق 23 من مايو الجاري، باب التسجيل للراغبين في التقديم لأداء فريضة الحج من خلال قرعة الحج السياحي وذلك من خلال وسطاء الشركات السياحية، وبلغ عدد تأشيرات الحج السياحي لهذا العام 1443 – 2022 حوالي 9200 تأشيرة، تم تقسيمها إلى القسم الإقتصادي، والقسم الثاني هو للـ 5 نجوم.

وعلى صعيد آخر فإن وزارة الحج والعمرة السعودية قد أعلنت عن زيادة عدد الحجاج لهذا العام 1443 إلى حوالي مليون شخصا من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وذلك بعد تقليص الأحجام العام الماضي.

وكان رئيس اللجنة الدينية بوزارة السياحة والآثار، سيد خاطر قد استعرض اليوم بيانات المتقدمين لأداء فريضة الحج عن طريق قرعة الحج السياحي أنه 68660 مواطنا مقسمين إلى 59315 شخصا منهم في الحج الاقتصادي، بينما 9345 شخصا للحج السياحي، بينما سيتم اختيار 9200 شخصا فقط بحسب المعلن.