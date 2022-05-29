مصر تدين اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى.. وتحذر إسرائيل من التداعيات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 09:28 مساءً - أدانت مصر بشدة اقتحام مستوطنين متطرفين لباحات المسجد الأقصى المبارك، بموافقة السلطات الإسرائيلية.

وأعربت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، عن إدانتها لسماح السلطات الإسرائيلية باقتحام جماعات من المتطرفين باحات المسجد الأقصى المبارك، وذلك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

وحذرت الخارجية من مغبة هذه التطورات التي تُنبئ بمزيد من الاحتقان والتصعيد على استقرار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وأكد السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن المسجد الأقصى هو وقف إسلامي خالص للمسلمين، وضرورة وقف أية انتهاكات تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس وكافة مقدساتها وكذلك تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم.

وطالب السلطات الإسرائيلية بتحمل مسئوليتها وفق قواعد القانون الدولي والتدخل الفوري لوقف تلك الممارسات الاستفزازية التي تؤجج مشاعر المسلمين.