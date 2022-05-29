الشوربجى لـ الطاهرى: أصبح لكل مؤسسة صحفية قومية بوابة إلكترونية تليق بها

جدة - نرمين السيد - قال المهندس عبدالصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الهيئة عملت على محور المحتوى الصحفى ومحور الهياكل المالية والإدارية، مؤكدا أن الهيئة عندما تولت مسؤولياتها لم يكن هناك بوابات إلكترونية إلا بوابة الأخبار، خصوصا وأن وسيلة الاتصال مع القارئ تغيرت.





وأضاف الشوربجى، فى لقاء خاص مع الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد: "أنا هحافظ على الورقى، وفى نفس الوقت صحافة الخبر أصبحت لا تصلح فى الصحف الورقية المطبوعة، ويجب التركيز على المقال والتحقيق والتحليل الصحفى". وأوضح أنه تم إطلاق بوابة الأهرام والجمهورية وروزاليوسف ودار الهلال، وأصبح لكل مؤسسة صحفية قومية بوابة إلكترونية تليق بهذه المؤسسة.

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