الجمارك تحبط 1055 عملية تهريب خلال إبريل (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أسهمت إجراءات الرقابة المشددة التى تقوم بها مصلحة الجمارك المصرية فى الحد من محاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الدولة، وحماية الصناعة الوطنية والمجتمع المصرى من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومى.





ونشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، إنفوجرافا، تضمن إحباط 1055 عملية تهريب خلال شهر إبريل الماضى واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة. بلغت القيمة الجمركية للمحاضر 189 مليونًا و713 ألف جنيه، وبلغ إجمالى التعويضات والرسوم والغرامات المستحقة 398 مليونًا و711 ألف جنيه.

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