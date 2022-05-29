الشوربجى: إطلاق تطبيق إلكترونى يليق باسم الدولة المصرية فى 30 يونيو

جدة - نرمين السيد - قال المهندس عبدالصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إنه فوجئ أن محتوى الصحفيين ينتقل إلى تطبيقات أخرى غير مصرية، وتم التفكير فى عمل تطبيق إلكترونى يليق باسم الدولة المصرية.





وأضاف الشوربجى، فى لقاء خاص مع الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن التطبيق سينطلق فى 30 يونيو، متابعا: "أنا جاى عشان أساعد البوابات الإلكترونية، عشان أزود الترافيك". وأوضح أن القانون يكلف الهيئة بإدارة الصحف القومية فقط، والصحف الخاصة والحزبية تتبع المجلس الأعلى للإعلام، معقبا: "التطبيق يمثل الصحافة المصرية، إحنا عايزين تنافس لصالح الدولة المصرية". وتابع: "أنا عمرى ما تدخلت فى المحتوى الصحفى، لأنه ملك لرئيس التحرير، أى رئيس تحرير هو قائد المحتوى"، منوها بأن هناك محتوى صحفى جيد ولكننا نريد محتوى صحفى أفضل لأن لدينا طموحات "عايز يكون عندنا أفضل محتوى صحفى فى العالم".

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