الشوربجى للطاهرى: «أنا ما أغلقتش صحف أنا حولت الوسيلة»

جدة - نرمين السيد - قال المهندس عبدالصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إنه ضد إغلاق الصحف، متابعا: "أنا ما أغلقتش صحف أنا حولت الوسيلة"، مؤكدا أن الصحف المسائية كانت تطبع بعد الطبعة الثالثة من الجرائد الرئيسية فى عصر ما قبل الإنترنت.





وأضاف الشوربجى، فى لقاء خاص مع الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد: "كان فيه شغل مكرر بسبب تكرار الطبعات، وكان توزيعها ضيئل جدا". وأوضح أنه تواصل مع رؤساء البوابات الإلكترونية للصحف المسائية ووجد أن الترافيك بأرقام مرضية، متابعا "نحن نسير فى اتجاه صحيح، لأن المحتوى بذل فيه مجهود كبير من قبل الصحفيين". وعن تعيين الصحفيين الجدد قال الشوربجى: "أنا مش ضد التعيين عشان تواصل الأجيال، ولكن الفترة الماضية كانت صعبة جدا، فما بعد 2011 أى حد كان بيمشى جنب المؤسسات الصحفية كان بيتعين، وهناك 4000 صحفى فى المؤسسات القومية، وما يتم الآن هو ترتيب البيت".

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