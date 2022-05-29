جدة - نرمين السيد - وصل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، إلى مطار القاهرة الدولى، عائدًا من العاصمة الإماراتية أبوظبى، بعد زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة على رأس وفد رفيع المستوى.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- رئيس الوزراء يصل إلى القاهرة عائدًا من أبوظبى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.