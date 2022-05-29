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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 08:50 مساءً - محمد السيد - /700758/بنك-الإسكندرية-يوضح-تفاصيل-استخدام-بطاقة-ميزة

أعلن بنك الإسكندرية عن إمكانية استخدام بطاقة ميزة والحصول عليها لايرتبط بفتح حساب في بنك الإسكندرية بقيمة معينة، وينشر دوت الخليج كافة التفاصيل عن بطاقة ميزة من بنك الإسكندرية. بطاقة ميزة من بنك الإسكندرية ليس لها علاقة بالحساب واستخدمات كارت ميزة من بنك الإسكندرية يشمل الآتي: يمكن للعميل استخدام البطاقة سداد كافة الخدمات الحكومية الفواتير الشهرية (فواتير المنافع، فواتير شخصية).

يمكن استخدام الكارت على الانترنت المشتريات اليومية (ملابس، مستلزمات منزلية).

سحب نقدى من أي ماكينة صراف آلي.

يمكن السحب والإيداع من كروت ميزا من خلال فروع بنك الإسكندرية وأيضاً يتم السحب من أي ماكينة سواء ماكينة بنك اسكندرية أو أي بنك أخر والايداع من خلال ماكينات بنك الإسكندرية فقط الأوراق المطلوبة للحصول على كارت ميزة من بنك الإسكندرية بطاقة رقم قومى سارية.

جواز سفر للأجانب.

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع مركز خدمة عملاء بنك الإسكندرية على الرقم (19033) من داخل مصر، ومن خارج مصر على الأرقام التالية (0020219033) - (002021265100) على مدار 24 ساعة طوال الأسبوع.

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