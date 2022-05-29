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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 08:50 مساءً - محمد السيد - /700751/انطوائية-وبخاف-من-المرتفعات-أبرز-إجابات-هنا-الزاهد-على-أسئلة-متابعيها

حرصت الفنانة هنا الزاهد على التواصل مع جمهورها ومتابعيها من خلال صفحتها الرسمية بموع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

دوت الخليج يرصد إجابات هنا الزاهد على متابعيها وجمهورها

إجابات هنا الزاهد

حرصت الفنانة هنا الزاهد على الرد على أسئلة متابعيها وجمهورها من خلال خاصية الستوري التابعة لصفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وقالت هنا الزاهد: “عاملة 8 بريسينج.. وشخصيتي انطوائية وبخاف من المرتفعات.. ومبحبش الحلويات”.

وتابعت: “أكلتي المفضلة طاجن رز بالحمام.. والممثلات اللي بحبهم شادية وسعاد حسني.. ومش هرجع لبرنامج هزر فزر”.

هنا الزاهد انستجرام

واستكملت تعليقها: “هواياتي المفضلة الرسم والتمثيل.. فيلم بحبك بطولة تامر حسني هينزل في عيد الأضحى.. وأكثر شخصية أثرت فيّا هي هند الرويعي في مسلسل أنا وهي وحبيبة في فيلم بحبك”.

وتابعت: “بحب ليلى أحمد زاهر جدًا ومؤدبة وجميلة وطيبة وشاطرة.. قابلتها مرة واحدة في حياتي وكانت جميلة ولذيذة وعلطلول بقينا صحاب وعملنا لبعض فولو”.

وقالت أيضًا: “هيبقى فيه جزء ثاني لمسلسل أنا وهي بس فكرنا وقولنا كفاية نجاح الجزء الأول”.

وفي سياق آخر، انتهت الفنانة هنا الزاهد مؤخرًا من تصوير فيلمها الجديد بحبك الذي شاركت به الفنان تامر حسني وهدى المفتي.

ومن المقرر طرح فيلم بحب ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المقبل 2022 وكانت قد شاركت متابعيها وجمهورها قبل يومين بنشرها مجموعة صور وفيديوهات من كواليس الاحتفال بانتهاء التصوير.

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يذكر أن مسلسل أنا وهي آخر أعمال هنا الزاهد، وضم العمل في بطولته بجانب هنا عدد من النجوم مثل أحمد حاتم، عبير صبري، سلوى محمد علي، أشرف عبد الباقي، ميرهان حسين، ندى عادل، سليمان عيد، محمد الصاوي، محدم المولي، محمود البزاوي، أحمد عنان، طارق عبد الحليم، وآخرين والعمل من تأليف مصطفى حمدي وتحت قيادة المخرج سامح عبد العزيز.

وكانت قد حققت نجاحا كبيرًا بمسلسل أنا وهي الذي شاركت به الفنان أحمد حاتم حيث شكلا معا ثنائي ينتظره الجمهور في الدراما والسينما.