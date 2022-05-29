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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 08:50 مساءً - محمد السيد - /700745/بالأحمر-الناري-نيكول-سابا-تشوق-جمهورها-لأحدث-كليباتها-سمك-القرش

تحيا مصريرصد تشويق نيكول سابا جمهورها لكليبها الجديد.

نيكول سابا تروج لكليبها الجديد

نشرت نيكول صورًا لها من الكليب عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: "سمك القرش.. قريبا".

وقبل أيام، كشفت النجمة نيكول سابا عن تحضيرها مفاجأة جديدة لجمهورها من خلال عمل فني جديد تطلقه خلال الفترة القادمة على طريقة الفيديو كليب تقدمه بشكل مختلف وبه مفاجأة مختلفة.

وأطلقت "سابا" قبل قليل عبر حساباتها الرسمية المختلفة على مواقع التواصل فيديو تشويقيا جديدا يحتوي على موسيقى مع ظهور سمكة القرش في نهايته مع كلمة قريبا، ولم تكشف نيكول سابا عن طبيعة العمل الجديد.

نيكول وزوجها

حلت نيكول سابا وزوجها يوسف الخال ضيوف في برنامج «ليالي رمضان»، المذاع على قناة mbc، إذ تحدث الثنائي عن سر نجاح زيجتهما وعلاقتهما وكذلك أسرار عن بداية تعارفهما خلال لقائهما في البرنامج

كشف يوسف الخال خلال لقائه في برنامج «ليالي رمضان» أن علاقته بزوجته مليئة بكل الحب والاحترام والتقدير، وهو ما ساعد على نجاحها طيلة هذه السنوات.

وقالت نيكول سابا، إن الحديث بصراحة مطلقة بين الطرفين من مقومات نجاح العلاقات الزوجية، لا سيما الأمور السلبية، مع الغيرة على بعضهما وليس من بعضهما.

كما قالت نيكول سابا، إنها عانت في البداية مع زوجها يوسف الخال، لتجعله يتحدث بصراحة عما يضايقه، لأنه كان يخفي عنها الكثير من الأشياء التي تضايقه، ومن ثم مازحت زوجها أنه برج العذراء، وهذا البرج محب لنفسه جدا.

تحدثت الفنانة نيكول سابا عن ابنتها والتي تدعى «نيكول» أنها سبق واتفقت مع يوسف الخال في حال أنها انجبت بنت ستسميها على اسمها، وفي حال أنه كان ولد سيكون اسمه يوسف.

وعلق يوسف على نشر صورة ابنتهم بالخطأ على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال يوسف الخال إنهم نشرا صورة ابنتيهما بالخطأ وسرعان ما تم حذفها، وهذا لأنه يرفض الكشف عن صور ابنته احتراما لخصوصيتها مع احترامه لمن يقرر نشر صور.