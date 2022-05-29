الشوربجى لـ الطاهرى: الهدف من الصحف القومية نبيل.. وحقوق العمال خط أحمر

جدة - نرمين السيد - وأضاف الشوربجى، فى لقاء خاص مع الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن الهيئة تعمل على استمرار الدور العظيم للمؤسسات الصحفية فى التنوير والتثقيف، مؤكدا أن المؤسسات الصحفية غنية بالموارد البشرية وأصولها الثابتة ويتم استثمار هذه الأصول فى المحافظة على الصحافة المصرية، مقدما رسالة طمأنة: "لا مساس بالعاملين بالصحف، حقوق العاملين خط أحمر".
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن الدولة تدعم الصحف القومية، لافتا إلى أن دعم الدولة للمرتبات فى الصحف القومية بنحو 33% والباقى من موارد المؤسسات.
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