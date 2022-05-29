عبدالصادق الشوربجى للطاهرى: لن نلغى أى إصدار.. والمؤسسات الصحفية ليست للبيع

وأضاف الشوربجى، فى لقاء خاص مع الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن هناك فرق كبير بين إلغاء ودمج، مؤكدا أن الهيئة لن تلغى أى إصدار بالمؤسسات الصحفية القومية، متابعا: "أنا استلمت 54 إصدارا والنهاردة هناك 55 إصدارا بعد إضافة إصدار بوابة السيارات بالأهرام لخدمة القارئ المصرى".
وأوضح أن الهيئة لا تقوم بالدمج فقط ولكن يتم إنشاء موقع إلكترونى: "لأننا لا بد أن نساير المحتوى التكنولوجى العالمى"، متابعا: "عمل موقع إلكترونى محترم للكواكب وطبيبك الخاص لعمل محتوى جيد"، مؤكدا أن المؤسسات الصحفية ليست للبيع ولكنها قائمة لأنها القوى الناعمة للدولة المصرية.
وأكد أن مهاجمة المؤسسات الصحفية القومية، يأتى من قبل جماعة فلسفتها هدم أى شىء يتم إصلاحه بعد الترويج أن المؤسسات الصحفية انتهت، متابعا: "دول ضد أى إصلاح حتى ضد أى مشروع قومى".
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